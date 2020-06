La Asl Roma 5 ha segnalato 9 nuovi casi positivi al Covid 19 a Guidonia Montecelio. Si tratta di casi provenienti dal San Raffaele Pisana di Roma dove in questi giorni c’è stato un nuovo focolaio di Coronavirus. Si tratta di persone che risiedono nello stesso stabile, che si sono contagiate tra di loro e per la maggior parte sono componenti dello stesso nucleo familiare. Come di consueto sono partiti gli accertamenti sanitari sui contatti avuti da questa persona.

