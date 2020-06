Palombara Sabina – Sabina Virtual Tour nel territorio dell’area protetta.

La Regione Lazio ha promosso, attraverso Lazio Innova, il bando del DTC – Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai Beni ed alle Attività Culturali al fine di sostenere la diffusione delle tecnologie innovative applicate al settore dei Beni e delle Attività culturali. L’obiettivo della Regione, nel proporre questo bando e le attività che ne conseguiranno, è quello di rendere il Lazio un luogo attrattivo per gli operatori economici e del mondo della ricerca impegnati sulla nuova frontiera delle applicazioni tecnologiche e digitali nell’ambito del “Patrimonio Culturale e Tecnologie della Cultura”.

Partner del progetto sono, oltre al Comune capofila e al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili (con i Musei di Moricone, Percile e Vicovaro), il Comune di Guidonia Montecelio e il Comune di Marcellina (con i rispettivi Musei). Gli Enti hanno sottoscritto un impegno per lo svolgimento della prima fase del progetto che prevede l’elaborazione e la presentazione di proposte nell’ ambito dei beni culturali volte alla loro valorizzazione, conservazione, recupero, fruizione e sostenibilità, tramite soluzioni innovative sotto il profilo tecnologico, finanziario e gestionale. Una grande sfida per lo sviluppo del territorio.

Il Sindaco di Palombara Sabina, avvocato Alessandro Palombi, all’atto della firma dell’impegno si è così espresso: “la realizzazione di questo progetto sarà un importante trampolino di lancio per la promozione turistica dei nostri territori soprattutto in un momento in cui il turismo si sta trasformando. Il comune Palombara Sabina avrà l’onere e l’onore di svolgere il ruolo di capofila, ma il mio ringraziamento va al parco dei Monti Lucretili, agli altri enti locali che hanno creduto nel progetto, all’assessore Daniele Onestà e agli uffici comunali per il lavoro svolto.”