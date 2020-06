“Distanti ma Vicini”, il servizio del Lion Club che dona ai più bisognosi

Come si apprende dal sito ufficiale del Lion Club:

Il Service”Distanti ma VICINI” è finalizzato all’acquisizione di beni di prima necessità (generi alimentari, prodotti per l’igiene e farmaci) da mettere a disposizione della comunità locale per venire incontro ai bisogni urgenti provocati dall’epidemia Covid-19. Il Lion Club Roma Parco Nomentum, con la somma messa a disposizione del Distretto e con la somma di euro 1.000 messa a disposizione della “Quinta Età – Onlus” ha effettuato i seguenti interventi:

– Comune di Mentana : il Servizio Sociale del Comune ha fornito una lista di cinque famiglie bisognose, tra cui minori, alle quali sono stati consegnati generi alimentari diversi, in totale sono state servite n. 14 persone;

– Comune di Mentana : consegnati 250 Kg. di pasta alla Cooperativa Sociale Ceas per l’emporio solidale “spe.e.so.” un negozio in cui i prodotti sono il risultato di azioni di solidarietà o di economia circolare e civica. Nasce con il contributo della Regione Lazio e collabora attivamente con il Servizio Sociale del Comune di Mentana, in totale sono state servite n. 1.200 persone;

– Comune di Mentana sono state donate al Sindaco dr. Marco Benedetti n. 400 mascherine chirurgiche per la popolazione;

– Comune di Monterotondo : il Servizio Sociale del Comune ha fornito una lista di sei famiglie bisognose, tra cui minori, alle quali sono stati consegnati generi alimentari diversi, in totale sono state servite n. 20 persone;

– Comune di Marcellina : il Servizio Sociale del Comune ha fornito la lista di n. 14 minori bisognosi d generi alimentari diversi, in questo caso è stata stipulata una convenzione con la Farmacia Rossetti che fornirà alle famiglie i prodotti alimentari di cui i minori hanno bisogno.

– Comune di Palombara Sabina sono state donate al Sindaco Dr. Alessandro Palombi n. 400 mascherine chirurgiche per la popolazione.