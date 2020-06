Guidonia, solidarietà alla polizia locale vittima di attacco ignobili sui social

“Dopo il caso dell’Agente positivo al Covid 19, in queste ore la nostra Polizia Locale è stata vittima di attacchi vili e vergognosi sui social. Si tratta di atteggiamenti da condannare con fermezza, in una situazione già difficile non si possono tollerare comportamenti di questo tipo”.- dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

“Come Sindaco sono vicino a tutti gli agenti della nostra Polizia Locale- conclude il Primo Cittadino- che sempre ed a maggior ragione durante l’emergenza Coronavirus, hanno svolto un lavoro fondamentale al servizio del cittadino. Ricordo anche che i social network non sono un posto dove si può offendere liberamente, invito a tenere bassi i toni altrimenti saremo costretti ad agire querelando per diffamazione i responsabili di questi attacchi”.

