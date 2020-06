Il “Vallo di Adriano” fra cinema e serie tv

Nel film “The Eagle” un giovane legionario romano alla ricerca dell’aquila d’oro imperiale perduta dalla IX Legione in battaglia lo attraversa, per addentarsi nelle terre popolate dai barbari del nord della Britannia. Nel noto telefilm “Il Trono di Spade” gli autori hanno ideato la “Barriera del Nord”, per proteggere le terre del “popolo libero” dai “non morti” e naturalmente si sono ispirati al Vallo di Adriano: l’imponente fortificazione in pietra fatta costruire dall’Imperatore, che ha realizzato Villa Adriana.

Il grande muro costruito dai romani è presente anche nei film “King Arthur”, “Centurion” e “L’ultima legione”. La struttura, dal 1987 è patrimonio dell’UNESCO, si trova al confine fra la Scozia e l’Inghilterra. La costruzione è lunga 117 Km, ha una larghezza di tre metri e l’altezza di cinque metri.

Lungo il muro erano posizionate quattordici forti ausiliari, accompagnati da ottanta fortini adiacenti e diecimila uomini erano schierati lungo la fortificazione. Sono le difficoltà militarti incontrate in Britannia a spingere l’Imperatore Adriano ad autorizzare la costruzione del “Vallo”, iniziata tra il 122 e il 128 d.C, per essere ultimato nel decennio successivo. Con il declinio dell’impero il muro non viene più utilizzato e molte pietre sono state adoperate per la costruzione di edifici del posto. Il prelievo dei grandi massi è proseguito, addirittura, fino al Secolo Breve.

di Fernando Giacomo Isabella