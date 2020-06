Protezione Civile Lazio – Allerta meteo di oggi pomeriggio

La Protezione Civile del Lazio comunica in una nota che dal pomeriggio di oggi, mercoledì 10 giugno, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forte raffiche di vento. Per ogni emergenza si invita la popolazione a rivolgersi alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.

Entra nell'edicola