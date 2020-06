Ecco il reddito energetico: di che si tratta?

Installare pannelli fotovoltaici a costo zero: è possibile attraverso

il cosiddetto reddito energetico, una misura che il Governo

rivolge ai cittadini con il reddito basso per i quali si tratta di una

soluzione importante in grado di abbassare i consumi e le spese

in bolletta, non un “semplice” sussidio mensile, bensì la

possibilità per ripensare in chiave sostenibile il nostro modello di

sviluppo, anche in una situazione difficile come quella che stiamo

vivendo . L’idea arriva, come il super ecobonus al 110%, da

Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Grazie al reddito energetico e con l’installazione dei pannelli

fotovoltaici senza costi, sarà possibile anche rivendere alla rete il

surplus di energia elettrica prodotta.

Questa iniziativa già è stata sperimentata nel comune sardo di

Porto Torres, dove è stato istituto un fondo rotativo per

finanziare l’installazione gratuita di pannelli fotovoltaici a favore

delle fasce meno abbienti. Il suo successo e l’alternativa reale di

diffondere l’uso delle energie rinnovabili, ha convinto il Dipe,

Dipartimento per la Programmazione Economica di Palazzo Chigi,

di stanziare 200 milioni di euro per l’istituzione di un fondo

nazionale dedicato proprio al reddito energetico in tutta Italia.

Ora bisogna aspettare i provvedimenti per rendere realizzabile il

reddito di emergenza, definendo modalità, requisiti, tempi.

