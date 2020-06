Fonte Nuova – Premiazione online del progetto ““Capitan cestino: alla ricerca della plastica perduta!”

Il fine del progetto era quello di porre l’accento sul fatto che l’inquinamento da plastica è una delle sfide ambientali più importanti e sentite del momento, specialmente per quanto concerne i mari e gli oceani.

Per questo la conclusione del progetto didattico è stata fissata nella “Giornata Mondiale degli Oceani” per aggiungere valore ad un appuntamento già importante, che pone al centro del dialogo sulla riduzione della plastica le nuove generazioni, speranza concreta per il futuro del nostro ecosistema.

Le scuole che avevano aderito al progetto, nonostante il difficile ed inaspettato momento dettato dall’emergenza COVID-19 non hanno, infatti, interrotto i lavori iniziati intorno al progetto ambientale e per dare merito e seguito a questo impegno encomiabile e all’entusiasmo dimostrato dagli alunni, ATI e Comune di Fonte Nuova hanno deciso di organizzare una giornata di premiazioni online e celebrare così, tutti insieme, lo straordinario lavoro svolto da alunni ed insegnanti.

Gli alunni, in questi mesi, hanno segnato sul loro “Diaro di bordo“, previsto dal progetto, tutte le azioni messe in atto per ridurre e promuovere un uso sostenibile delle materie plastiche. Inoltre, i ragazzi che hanno aderito al progetto, hanno dato libero sfogo alla loro fantasia e creatività realizzando originali opere d’arte su queste tematiche.

Alla premiazione, presente una rappresentanza degli oltre mille alunni che hanno partecipato al progetto, insieme all’assessore dell’Ambiente del Comune di Fonte Nuova Martina Traini e il Responsabile dell’ATI per Fonte Nuova Matteo Lombardi.

Le scuole vincitrici hanno ricevuto come premio un assegno intestato alla scuola.