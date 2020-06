GUIDONIA – Covid-19, l’Asl ordina i tamponi per tutti i politici

Un vigile urbano contagiato e altri 8 in isolamento precauzionale. Per questo ieri, mercoledì 10 giugno, il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet ha richiesto alla Asl Roma 5 di effettuare i tamponi a tutti gli agenti ed ai dipendenti pubblici entrati in contatto con il contagiato.

Ora la Asl ha richiesto il test anche su tutti gli organi istituzionali, sindaco e assessori in testa, compresi i consiglieri comunali.

I primi accertamenti erano scattati su otto vigili urbani che martedì 2 giugno avevano lavorato fianco a fianco col collega contagiato: già da martedì 9 il sindaco aveva disposto la messa in quarantena e l’effettuazione dei tamponi per gli otto, almeno la metà dei quali il giorno della Festa della Repubblica lo avevano accompagnato e scortato nella tradizionale deposizione della corona al monumento ai caduti di largo Duca d’Aosta.