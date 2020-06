GUIDONIA – Covid-19, secondo vigile urbano positivo: Corpo in quarantena

C’è un secondo vigile urbano contagiato dal Coronavirus a Guidonia Montecelio. Lo ha comunicato poco fa il Capogruppo del Movimento 5 Stelle Matteo Castorino ai Consiglieri comunali.

“Dai test effettuati sugli agenti della polizia locale entrati in contatto con l’agente positiva è emersa una seconda positività – scrive Castorino – Il Sindaco ha convocato un comitato dei dirigenti alle ore 19.45 ed è in stretto contatto con i vertici della Asl. In seguito a questa seconda positività, altri agenti della Polizia locale verranno sottoposti alle misure di quarantena, nelle prossime ore sarà possibile informare sul numero esatto”. Vale la pena ricordare che oltre al vigile urbano contagiato altri 8 erano già in isolamento precauzionale. Per questo ieri, mercoledì 10 giugno, il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet aveva richiesto alla Asl Roma 5 di effettuare i tamponi a tutti gli agenti ed ai dipendenti pubblici entrati in contatto con il contagiato. Ora la Asl ha richiesto il test anche su tutti gli organi istituzionali, sindaco e assessori in testa, compresi i consiglieri comunali. I primi accertamenti erano scattati su otto vigili urbani che martedì 2 giugno avevano lavorato fianco a fianco col collega contagiato: già da martedì 9 il sindaco aveva disposto la messa in quarantena e l’effettuazione dei tamponi per gli otto, almeno la metà dei quali il giorno della Festa della Repubblica lo avevano accompagnato e scortato nella tradizionale deposizione della corona al monumento ai caduti di largo Duca d’Aosta.

Da più parti si richiede la convocazione di un Consiglio comunale straordinario a breve per discutere il caso e capire le misure che l’amministrazione intende intraprendere per garantire la sicurezza dei cittadini che manifestano grande preoccupazione.