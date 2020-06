Guidonia – Distribuite ieri 111 card relative ai beneficiari dei buoni spesa

Ieri mattina, a Guidonia, è partita presso gli uffici del Centro Commerciale Tiburtino la distribuzione delle prime 111 card relative ai beneficiari dei buoni spesa. In questo secondo avviso sono stati inclusi anche i soggetti in cassa integrazione in deroga, in considerazione del fatto che ci sono molti di loro che effettivamente non hanno percepito il reddito.

In tutto sono state inviate 2.257 domande e ne sono state ammesse 1.438.

Il totale da erogare in questa seconda fase è di 531.800 euro

La distribuzione delle card ai cittadini continuerà non appena possibile.