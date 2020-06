Palombara Sabina – La Sagra delle Cerase spiegata dall’Assessore Onestà

La 92° Sagra delle Cerase sarà “online”.

Ne abbiamo parlato con l’Assessore alla Cultura di Palombara Sabina, Daniele Onestà che, con entusiasmo, ci ha raccontato le modalità in cui svolgerà la Sagra. Fra le domande più gettonate ci sono quelle relative ai mercatini e agli stand che solitamente animavano le strade. Onestà ha risposto che, per via delle ordinanze in relazione all’epidemia da COVID, non ci saranno i carri allegorici, ne le vendite delle famose cerase: con molta probabilità verranno realizzati – per questa volta – solo gli addobbi nei rioni che verranno poi fotografati e caricati sul sito.

All’interno di esso compariranno anche le foto e i video inviati da chi vorrà partecipare in aggiunta a tutto il materiale relativo alle precedenti edizioni.

Nei giorni futuri – in concomitanza con la scadenza dell’invio del materiale – verranno postati sui canali social i vari aggiornamenti sull’evento, fra i quali anche la modalità di accesso ai contenuti digitali.