CASTEL MADAMA – Domani inaugurazione della nuova area giochi del tempietto di San Michele

Per la gioia di adulti e bambini l’amministrazione comunale comunica l’apertura sabato mattina 13 giugno alle ore 10.30 del parco dei collicelli con conseguente inaugurazione della nuova Area Giochi e del tempietto votivo di San Michele.

L’ ingresso al parco è consentito soltanto dalla scalinata laterale in quanto le altre scalinate sono interessate da lavori di manutenzione, che prevedono anche il ripristino delle fontane dei pesci, saranno interdette al transito pedonale fino al termine dei lavori.

Si raccomanda alla cittadinanza il rispetto delle norme previste per l’emergenza sanitaria Covid 19.

I lavori sono stati realizzati grazie ad un finanziamento del Consiglio Regionale del Lazio.