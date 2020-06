Fonte Nuova, il comune è Covid free

È stato uno dei comuni che ha vissuto maggiormente l’emergenza Covid, adesso Fonte Nuova è “libera” dal virus. Stamattina infatti il Comune ha annunciato una nuova guarigione – il conto complessivo sale a 26 – ed un solo contagiato residente a Fonte Nuova che però è ricoverato presso una struttura ospedaliera che non si trova sul territorio. Dunque utilizzando un gergo in uso in questo periodo si può parlare di comune “Covid free”.

LA STORIA

A complicare la situazione a Fonte Nuova, dove i numeri iniziali erano stati piuttosto bassi rispetto ai comuni limitrofi, era stato il trasferimento di 49 pazienti positivi da una casa di riposo di Nerola al Nomentana Hospital. Sommati a un focolaio scoppiato internamente, in pochi giorni i casi positivi sono saliti a 104. Dopo giorni di tensione tra la struttura, la Asl Roma 5 e il comune di Fonte Nuova, i pazienti sono stati via via trasferiti a Palestrina e in altri ospedali romani.