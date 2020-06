Il primo giugno ha dato il via libera al trasferimento del Comandante a Roma lasciando il Corpo senza una guida. Oggi, venerdì 12 giugno, il sindaco Michel Barbet ha affidato l’incarico ad interim al Segretario generale Livia Lardo.

Sarà lei a gestire l’emergenza epidemiologica visto che ancora non è stata espletata la manifestazione di interesse per avere in comando un dirigente di Polizia locale proveniente da altri Comuni al quale affidare l’incarico. Vale la pena ricordare che da ieri sera gli agenti contagiati sono due e che altri 30 sono stati messi in isolamento domiciliare in attesa dei tamponi e dei test sierologici acquistati dall’amministrazione.

E’ un Comando letteralmente decimato quello della Polizia municipale di Guidonia Montecelio che ha trasmesso una relazione al sindaco Michel Barbet e alla Procura di Tivoli informando che nei prossimi giorni potranno essere garantiti soltanto i servizi pubblici essenziali come incidenti stradali e notifiche di atti urgenti dell’Autorità giudiziaria. Notifiche che da martedì scorso erano state sospese a seguito della scoperta del primo contagio, così come sono stati interrotti i controlli nei mercati rionali e i pattugliamenti del territorio. Dei 58 agenti totali, 30 sono in quarantena, altri sono in 104 o distaccati in altri uffici, per cui appena una decina resta in servizio presso il Comando di viale Roma, l’unica sede operativa dall’inizio della pandemia.

Gli agenti lavoreranno nei due turni feriali, mentre la domenica saranno in servizio soltanto la mattina. Sarà così per almeno dieci giorni fino al termine della quarantena, salvo nuovi casi di contagio tra gli agenti.