Ne sono stati prenotati 250 al costo di 15 euro e 23 centesimi l’uno, un totale di 3.807,5 lordi di soldi dei contribuenti. Soldi buttati secondo i dipendenti comunali di Guidonia Montecelio che da lunedì 15 giugno verranno sottoposti alla diagnosi sierologica per la ricerca nel sangue degli anticorpi IgG anti Sars-CoV-2 con metodo Elisa IgG presso la “Sanitas SaS di De Angelis Antonella” di Via Lucania a Villalba di Guidonia. Ieri pomeriggio, giovedì 11 giugno, il Dirigente Egidio Santamaria ha comunicato tempistica e modalità di accesso al laboratorio analisi.

Analisi contestate nella stessa serata di ieri dal Coordinatore della Rappresentanza Sindacale Unitaria Eugenio Carloni in una nota al Sindaco Michel Barbet, al Segretario Comunale Livia Lardo, all’Assessore e al Dirigente al Personale Andrea Saladino e Fabio Lauro, oltre che a tutti i Consiglieri Comunali e a tutti i dipendenti. Secondo Carloni sono inutili i test prenotati, per questo viene richiesta una integrazione al capitolato.

“I test acquistati al ribasso – scrive il Coordinatore dei sindacati – riguardano esclusivamente l’analisi degli anti corpi IgG anti Sars-Cov2 detti anche “anticorpi della memoria” che vanno ad analizzare ed eventualmente indicare solo se si è entrati in contatto con il virus nel passato, al contrario nulla posso comunicare su un’eventuale infezione in corso, fattispecie indagabile solo tramite analisi degli anticorpi IgM”.

Nella lettera Carloni entra anche nel dettaglio e spiega: “Anticorpi IgG c equivale a ‘ce l’ho avuto’, mentre Anticorpi IgM sta per ‘ce l’ho in corso’. Si sollecitano gli uffici in indirizzo, per quanto di competenza, a sospendere ed integrare immediatamente l’affidamento in oggetto, relativamente all’esame degli anticorpi IgM, senza i quali non potremmo avere un contezza degli eventuali positivi, ma semplicemente una mera indagine statistica su quanti in passato abbiano contratto il virus.

Il risultato che si otterrebbe da tale indagine non sarebbe in alcun modo funzionale a contrasto della diffusione e comporterebbe un’inutile spesa pubblica o comunque non adatta al fine che questa amministrazione intende raggiungere e cioè individuare ed intervenire su gli eventuali attualmente positivi”.