Via libera ai test a sindaco assessori, consiglieri, dirigenti e dipendenti comunali di Guidonia Montecelio. Oggi, venerdì 12 giugno, il dirigente Egidio Santamaria ha affidato l’esecuzione delle analisi alla “Sanitas SaS di De Angelis Antonella” di Via Lucania a Villalba di Guidonia per una somma complessiva di 8 mila euro.

Il laboratorio accreditato dalla Regione Lazio effettuerà i test sierologici per la ricerca nel sangue degli anticorpi IgG e IgM anti Sars-CoV-2 con metodo Elisa IgG, al costo di 27 euro l’uno. Secondo quanto recita la determina, il dirigente Santamaria ha acquisito per le vie brevi tre preventivi e quello della “Sanitas SaS” è risultato quello più economicamente vantaggioso.

I prelievi si potranno svolgere dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle 14 e la domenica dalle 8 alle 10 presentando presso la sede di via Lucania 25 con cartellino di riconoscimento. I test si sono resi necessari dopo la scoperta che due agenti della Polizia municipale sono risultati positivi al Coronavirus, mentre altri trenta sono attualmente in quarantena.