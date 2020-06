L’Asd Ferraris Villanova è campione: promosso in 2a categoria

di Valerio De Benedetti

La notizia era nell’aria, mancava ormai soltanto l’ufficialità. L’Asd Ferraris Villanova 1956 è campione del Girone A del campionato provinciale di terza Categoria di Roma. In virtù di questo primo posto, la società viene promossa in Seconda Categoria. “Una promozione che arriva dopo 5 anni di lavoro, sacrifici e rinunce, continueremo a giocare sui campi polverosi e fangosi , ma questa volta sarà… in 2^ CATEGORIA. Dedicato alla nostra gente, a chi non c’è più e a tutta la città di Villanova”, il commento su Facebook dopo la notizia.