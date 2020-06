Mentana – Il sindaco ringrazia i volontari che torneranno alle loro attività

In un recente post sulla pagina Facebook del sindaco di Mentana, Marco Benedetti, sono apparsi i ringraziamenti rivolti alle associazioni di volontari che hanno affiancato la polizia locale per il controllo del territorio e il supporto alla popolazione fin dall’inizio del lockdown.

“Da oggi – scrive il sindaco – queste associazioni torneranno ad occuparsi delle loro attività ordinarie”.

Seppur in una situazione difficile Mentana ha potuto trovare in loro, rappresentate nella foto dai loro delegati, una risorsa quotidiana ed efficiente; la comunità stessa che genera le forze e gli anticorpi per combattere le avversità.

Una esperienza di sinergia e condivisione che ha arricchito la nostra città.

Loro tornano quindi alle specifiche attività di volontariato di ogni gruppo, con la consapevolezza di saper lavorare insieme per un obiettivo comune.

La cittadinanza, come dicono le stesse associazioni, rispettando le regole durante la serrata ha reso il loro compito agevole.