Regione Lazio – Stanziato il bonus destinato alle donne vittime di violenza.

È stata pubblicato ieri, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, la delibera di Giunta. Questa prevede l’erogazione di un bonus per vacanze e centri estivi in favore delle donne vittime di violenza, con o senza figli minori, ospiti delle Case rifugio della rete regionale, con un importo complessivo a copertura totale della misura pari a 100.000 euro.

L’obiettivo è dare la possibilità di effettuare brevi soggiorni di vacanza a tutte le donne prese in carico dalle Case rifugio della rete regionale, sole o con figli minori.

Il bonus, erogato nella forma di voucher, andrà a sostenere la possibilità di effettuare brevi soggiorni di vacanza per tutte le donne prese in carico dalle Case rifugio della rete regionale, sole o con figli minori.

Il voucher sarà richiesto e amministrato dalle Responsabili delle strutture e utilizzato nella maniera ritenuta più idonea in base alla valutazione dei singoli casi.

Potrà essere speso sia per mandare i singoli nuclei familiari in vacanza in forma autonoma, sia per organizzare gite o soggiorni brevi in cui tutti i nuclei ospitati nelle strutture possano trascorrere insieme alle operatrici soggiorni di svago, nel territorio laziale. Sarà, infine, possibile includere tra le spese ammissibili anche l’accesso ai centri estivi durante il periodo estivo.

A tal proposito, Giovanna Pugliese, Assessora alle Pari opportunità e Turismo della Regione Lazio, ha commentato:

Dopo un lungo periodo di isolamento che ha avuto significative ripercussioni sulle persone più fragili è importante prevedere delle misure di sostegno perché le donne vittime di violenza, le loro bambine e i loro bambini, possano usufruire di periodi di vacanza o frequentare i centri estivi. Tale misura sostiene la necessità di momenti di distensione per le donne ospiti nelle nostre Case rifugio e per i lori figli minori tanto più necessari dopo il lockdown.