TOR LUPARA – Le nuove pensiline impediscono l’accesso dei disabili

Continuano le polemiche sull’installazione delle pensiline Cotral a Tor Lupara. Il Movimento 5 Stelle ha fotografato l’installazione in corso evidenziando l’impossibilità di mantenere il passaggio per le carrozzine e i disabili.

“Nonostante i proclami su l’installazione delle pensiline alle fermate continua la lite dell’amministrazione contro di loro – spiegano in una nota – Dopo l’artistico palo spuntato nel mezzo del tetto ora, ancora più grave, vengono installate senza rispetto per i portatori di handicap o per mamme e passeggini. Evidente è nella foto la totale assenza del rispetto delle misure stabilite per limitare le barriere architettoniche.

Un nuovo marciapiede in cui già con difficoltà è possibile transitare con strumenti di supporto o con sedie a rotelle, ore viene bloccato da una pensilina mal posta. Ci domandiamo quale sia il rispetto dell’amministrazione locale verso le persone meno abili e quale sia la sua attenzione verso le problematiche sociali. Vorremmo che qualcuno ci spiegasse come un diversamente abile possa prendere un autobus o spostarsi lungo le strade senza pericolo. Queste sono opere che aspettavamo tutti da molto tempo, ma vorremmo anche che siano fatte a regola d’arte e per l’utilizzo di tutti e non tanto per dire che sono state fatte! Tanto peggio se poi dovranno essere spesi altri soldi pubblici, i nostri, per metterle a norma e togliere le barriere architettoniche che provocano l’impossibilità di essere usate da chi invece ne avrebbe maggior diritto”.