Arianna Fioravanti “Io, mamma vegana racconto la mia scelta controcorrente”

Di Elena Giovannini

Mamma, scrittrice e vegana. Arianna Fioravanti, di Castel Madama, è diventata vegana dopo la nascita di sua figlia Margherita 7 anni fa. Da allora ha cresciuto la piccola secondo i propri principi etici, con un’alimentazione vegana, con l’aiuto di medici e specialisti. Una scelta fatta per ragioni etiche, che è stata spesso oggetto di critiche e attacchi: “critiche dovute all’ignoranza, perchè il mondo del veganesimo è frutto di molti fraintendimenti. A chi mi accusa di non avere a cuore la salute di mia figlia, rispondo che sono menzogne, mia figlia è perfettamente sana” dice Arianna. Nel 2019 ha pubblicato un libro “Il coraggio di Cambiare” in cui racconta le ragioni della sua scelta e sfata falsi miti e luoghi comuni sul veganesimo, supportando le proprie tesi anche con prove scientifiche – il libro è arricchito dal contributo della dottoressa Sabina Bietolini-. Ci ha raccontato la sua esperienza, le difficoltà e il coraggio delle sue scelte.

Un libro per raccontare il tuo percorso di vita come mamma vegana. Perché, come nasce l’idea di scriverlo?

L’idea nasce a seguito di un convegno che organizzai anni fa per OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali). Raccolsi molti dati scientifici sull’alimentazione vegetale in età pediatrica e volevo metterli a disposizione di altri genitori. Il libro poi, nel tempo, ha assunto una forma diversa, trasformandosi in un saggio autobiografico.

Il libro si intitola il “coraggio di cambiare”, serve coraggio oggi per essere una mamma vegana oggi?

Sì, molto. Perché c’è poca conoscenza dell’argomento e una continua confusione terminologica e concettuale. Questo crea falsi miti e pregiudizi, anche in ambito medico. La confusione è alimentata dai mezzi di comunicazione di massa. Ne parlo nel libro attraverso la mia esperienza personale come ospite in diverse trasmissioni televisive, tra cui Rai, Mediaset e La7.

Una citazione, una frase significativa che racchiude il significato del libro?

“Ora che avevo conosciuto il mio cucciolo da proteggere, allattare e amare, non tolleravo più l’idea di altre madri private dello stesso mio privilegio né le violenze – tra cui, e forse più di tutte, la separazione della mamma dal cucciolo e del cucciolo dalla mamma, e in verità di questa ingiustizia io ero stata complice per trentaquattro anni”.

