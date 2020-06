CASTEL MADAMA – Assalto nella notte al bancomat della Posta

Esplosione nella notte a Castel Madama. Nelle prime ore del giorno dei malviventi hanno fatto salate in aria il postamat dell’ufficio postale di Piazza Garibaldi. Un assalto in piena regola nel pieno centro del paese, una scena da film con l’ingresso dell’ufficio postale divelto con fumo e l’odore acre. I locali della posta sono stati resi inagibili e resteranno chiusi per lungo tempo. Il Sindaco Domenico Pascucci ha già contattato i responsabili dell’ufficio postale e inoltrato una richiesta a Poste Italiane per poter avere un ufficio postale mobile sul territorio di Castel Madama: un container per poter garantire il servizio e non creare disagi alla popolazione soprattutto in questo periodo particolare caratterizzato dall’emergenza sanitaria Covid-19. Il Sindaco, inoltre, invita e sollecita le forze dell’ordine a presidiare il territorio castellano anche di notte al fine di garantire la sicurezza per tutti i cittadini. (comunicato stampa comune di Castel Madama)