Era il preventivo più conveniente: 27 euro per ciascun test sierologico per la ricerca nel sangue degli anticorpi IgG e IgM anti Sars-CoV-2 con metodo Elisa. Ma i risultati delle analisi che verranno effettuate sui dipendenti del Comune di Guidonia Montecelio presso il laboratorio dela “Sanitas SaS” di via Lucania a Villalba non arriveranno subito.

A denunciarlo è il Coordinatore della Rappresentanza Sindacale Unitaria Eugenio Carloni in una nota al vetriolo indirizzata al Sindaco Michel Barbet, al Segretario Comunale Livia Lardo, all’Assessore al Personale Andrea Saladino, ai dirigenti Egidio Santamaria e Fabio Lauro oltre che ai Consiglieri Comunali e a tutti i dipendenti.

“Questa rappresentanza sindacale – si legge – é venuta a conoscenza che i risultati dei primi prelievi effettuati dai colleghi nella mattinata di venerdì 12 saranno consegnati dal laboratorio oggetto dell affidamento non prima di 6/7 gg, un tempo abnorme per un esame per il cui esito, in altri laboratori della Città, viene prevista la consegna anche il giorno dopo. Riteniamo tale situazione gravissima e non confacente alle urgenti esigenze sui tempi di risposta con cui si sarebbe dovuto operare.

Non comprendiamo infatti come al momento dell affidamento non ci si sia assicurati sulle tempistiche di consegna di tali risultati, prerogativa, che avrebbe dovuto ricoprire un requisito fondamentale per la scelta del contraente e per un immediato intervento su una eventuale diffusione del virus tra i dipendenti.

Chiediamo come questa amministrazione intenda porsi di fronte a questa ennesima grave approssimazione nell’operato di contrasto alla diffusione del virus. Se é intenzione lasciare a casa i dipendenti fino all esito dei risultati, chiudendo dunque anche servizi primari ed essenziali per la Città per tutta la prossima settimana o se vi sia la possibilità di intervenire sulle tempistiche di consegna da parte della ditta aggiudicatrice.

Ribadiamo tutto il nostro sconcerto su come si stia agendo su situazioni così delicate, continuando ad inanellare una serie di grossolani errori a scapito della salute e tutela dei lavoratori e della Città e costringendo questa Rsu all’ennesima contestazione per il bene di tutti”.

La buona notizia sul fronte dei vigili urbani che contano 30 agenti in quarantena: sette – quelli venuti in contatto col primo contagiato – sono risultati negativi al tampone Covid, come un’impiegata entrata in contatto col primo agente contagiato. Attesa per il risultato degli altri 23 agenti che hanno avuto rapporti col secondo vigile positivo.