Laura Efrikian compie 80 anni, la foto da Fonte Nuova

Domani, domenica 14 giugno Laura Efrikian compirà 80 anni. Oggi la nuora Sabrina (moglie di Marco che le ha regalato tre nipotini) ha pubblicato una commovente foto con tanto di torta di compleanno. L’artista che nel 1966 ha sposato Gianni Morandi, vive da anni nelle campagne di Fonte Nuova, un territorio scelto proprio dal cantante che accompagnato tre generazioni di italiani. Qui vive il figlio Marco, nella villa a Tor Lupara che era la base romana di Gianni Morandi, vista la vicinanza con gli studi RCA.

UNA ARTISTA A TUTTO TONDO

Da suo padre Angelo, violinista e direttore d’orchestra, ha ereditato l’amore per l’arte che l’ha portata giovanissima a frequentare un corso di recitazione presso il Piccolo Teatro di Milano con la direzione di Giorgio Strehler. Per la televisione ha condotto Canzonissima nel ‘61 e il Festival di Sanremo nel ’62, in teatro ha interpretato “Il mercante di Venezia”, “La tempesta” e molti altri… Ha preso parte a due importanti sceneggiati televisivi, quali La cittadella e David Copperfield e a molte commedie importanti prodotte dalla Rai, come Le piccole volpi o Rossella. Dal ’94 possiede una casa in Kenya ed è a capo dell’Associazione benefica “Laura for Africa”. Nel 2008 ha ricevuto un premio alla carriera conferito dall’Ente Premio Le Donne e il Teatro presso il Teatro San Carluccio di Napoli. Ha pubblicato due libri, “Come l’olmo e l’edera” nel 2011 e “La vita non ha età” nel 2013, entrambi per raccontare la sua storia, ma soprattutto per non dimenticare le proprie radici. È stata sposata con Gianni Morandi, dal quale ha avuto due figli, Marianna e Marco.