Lo scorso 4 giugno è stato firmato l’accordo di collaborazione tra il Comune di Marcellina e l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia.

Un architetto (scelto attraverso avviso pubblico redatto dall’Ordine) sarà a disposizione a titolo gratuito presso i nostri uffici per implementare i servizi verso i cittadini e i professionisti che operano nel Comune di Marcellina.

Una opportunità formativa per l’architetto e un arricchimento per l’ufficio tecnico.