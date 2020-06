Santuario di Quintiliolo, ecco come raggiungerlo dopo la frana dell’8 giugno

L’assessore ai Lavori Pubblici di Tivoli Laura Di Giuseppe ha risposto alle domande dei fedeli che chiedevano come raggiungere il santuario di Quintiliolo dopo la frana e l’interdizione dei giorni scorsi.

“In seguito alla segnalazione da parte di alcuni cittadini e fedeli che temono di non poter raggiungere il santuario di Quintiliolo a causa della frana di grande portata che l’8 giugno ha interessato l’inizio della discesa che dalla via per Marcellina conduce al santuario – spiega l’assessora ai Lavori pubblici e vicesindaca Laura Di Giuseppe – ribadiamo che il santuario così come le abitazioni circostanti restano raggiungibili esclusivamente dalla strada dell’Acquoria o da via di Collenocello”.