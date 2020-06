Amatori Basket, doppio colpaccio: arrivano i coach Antonelli e Di Fonzo

Amatori basket official. Ufficio stampa. Due colpacci in casa amatori. Il presidente dell ‘Amatori Basket Gian Maria Spurio ha confermato l’entrata in casa Sab, per la stagione sportiva 2020-2021, di due nuovi coach dai nomi altisonanti a cui sono associati grandi risultati: Andrea Antonelli e Paolo Di Fonzo che guideranno rispettivamente il Roster della Promozione e dell’Under 15 e 16 di Eccellenza. “Con questo binomio nella prossima stagione ne vedremo delle belle – ha commentato Spurio – perché aggiungiamo alla rosa dei nostri Coach, la nota esperienza di Antonelli ed il know how maturato da Di Fonzo nella sua lunga carriera quindi siamo pronti per partire nel migliore dei modi”.

