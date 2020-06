CORONAVIRUS. CORROTTI-CACIONI (LEGA): “RISCHIO CRISI SERVIZI PER RITARDI ASL E BARBET”

“Dopo la notizia del terzo agente della Polizia municipale positivo al Covid-19 a Guidonia Montecelio è quantomeno doveroso dare risposte più velocemente possibili agli altri 23 agenti in attesa dell’esito del tampone.

In questo, la lentezza della Asl Rm 5 insieme all’incapacità dell’amministrazione Barbet rendono così il corpo della Polizia Municipale decimato dalle quarantene obbligatorie, come gli uffici dell’amministrazione che da giovedì sono chiusi al pubblico.

Una richiesta essenziale per poter fronteggiare una situazione di emergenza e non rischiare di mettere in ulteriore crisi i servizi per la città.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e Arianna Cacioni, capogruppo Lega al comune di Guidonia