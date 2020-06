GUIDONIA - Covid-19, terzo vigile urbano positivo

Cresce il numero dei contagiati nel Corpo oramai decimato. Ieri in 7 sono risultati negativi al test, ma altri 23 sono in quarantena e attendono l’esito del tampone. Ulteriori 2 in isolamento domiciliare: hanno avuto contatti col terzo agente infettato