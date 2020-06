Promozione, il ct Roberto Mancini ha un messaggio per la Nomentum – VIDEO

di Valerio De Benedetti

Progetti ambiziosi, un nuovo campionato di Promozione dove non essere solo di passaggio. Il Nomentum mette le basi per una prossima grande stagione. La società ha infatti ufficializzato l’arrivo di Simone Altobelli, ex calciatore professionista (in Serie A con il Lecce in B con Ancona e Palermo), come direttore tecnico. La società e tutti i componenti hanno ricevuto anche una bella sorpresa dal ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini, che ha mandato un messaggio video a tutti.