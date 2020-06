PS5 è questo il nome della console di nuova generazione di casa Sony

L’11 giugno 2020 si è tenuto l’evento di presentazione ufficiale

è stato mostrato l’aspetto della console e alcuni dei giochi che saranno disponibili al lancio. Arriverà a Natale 2020 in due varianti: una solo digitale, e una dotata di lettore ottico Blu-ray 4K, . Tra i videogiochi mostrati in azione durante l’evento c’erano anche Gran Turismo 7 e Resident Evil 8. Tanti accessori a fianco della console. Arriverà in Italia, con un leggero ritardo rispetto agli altri paesi, sarà sul mercato durante le feste natalizie 2020. La finestra di lancio più probabile è compresa tra le ultime due settimane di novembre e la prima settimana di dicembre 2020.