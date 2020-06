Roma – 26 le persone arrestate

Continuano incessantemente i controlli per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato

Sequestrati 1115 grammi di cocaina, 815 grammi di marijuana, 325 grammi di hashish, 0,9 grammi di eroina e 3590 euro in contanti. Sono 26, le persone arrestate è una denunciata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed una denunciata in stato di libertà per il reato di favoreggiamento, 3 persone segnalate alla Prefettura, sequestrati due fucili e 359 munizioni.

Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione e il contrasto dei reati in genere, I “falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile di Roma, nel corso della settimana hanno arrestato 5 persone e sequestrato circa 1 Kg di cocaina, 2 fucili pronti all’impiego e 359 munizioni.

In particolare al Quarticciolo, nota piazza di spaccio della Capitale, gli agenti hanno notato che da un appartamento di via Molfetta vi era un andirivieni sospetto e pertanto hanno deciso di monitorare la situazione.

Un uomo è stato visto più volte entrare ed uscire dall’abitazione che gli agenti stavano monitorando ed allora hanno deciso di fermarlo per un controllo e, una volta all’interno dell’abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato circa mezzo chilo di cocaina – il 50 enne romano e residente nel quartiere è stato arrestato.

Altri 2 arresti dei Falchi a Tor Bella Monaca dove hanno sequestrato 300 dosi di cocaina pronte per essere immesse sul mercato. In particolare M.M. 21 anni si era avvicinato agli uomini in borghese della Mobile, per vendergli la droga, ma non si era reso contro che di fronte aveva dei poliziotti. Qualificatisi, lo hanno perquisito e trovato in possesso di circa 200 grammi di cocaina.

Infine in zona Tuscolana e a Tivoli i poliziotti hanno sequestrato rispettivamente cocaina e due fucili atti all’impiego e 359 munizioni illecitamente detenute