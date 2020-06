Villanova, la 1E non si farà e le mamme protestano davanti la scuola

Le mamme della 1E dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII di Villanova di Guidonia Montecelio sono disposte a spostare i propri figli in un’altra scuola. A farle arrabbiare è la soffiata avuta da terze persone che il prossimo settembre la sezione dei propri bambini che aderisce all’orario ridotto verrà eliminata e gli alunni verrano divisi tra le altre sezioni di prima, due delle quali a tempo pieno. Venerdì scorso per dimostrare il proprio disappunto un gruppo di mamme si è dato appuntamento davanti alla sede centrale della scuola nella speranza di poter avere spiegazioni dal dirigente scolastico, il prof. Marco Lombardi, che però non era presente.

https://youtu.be/eAA4_AJFh4k