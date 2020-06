Alberto Sordi – Avrebbe compiuto 100 anni

Nato a Roma il 15 giugno 1920 a Trastevere, è stato uno dei più popolari attori del cinema italiano, la mamma Maria Righetti insegnante, il papà Pietro Sordi direttore d’orchestra. Nel corso di tutta sua carriera ha recitato in oltre centocinquanta film. Inizia la sua carriera facendo alcuni programmi radiofonici e anche da doppiatore.

Tra tutti i differenti campi dello spettacolo, ragazzo di rivista, avanspettacolo, comparsa e fantasista ricordiamo la sua notevole prestazione da doppiatore dell’allora sconosciuto “Ollio” originale la sua voce inconfondibile. Il produttore Vittorio De Sica decide di puntare su di lui per lo sfortunato “Mamma mia, che impressione” anche Federico Fellini che lo volle protagonista del suo esordio, “Lo sceicco bianco” (1952). anche se l’esperienza fu fallimentare non ruppe l’amicizia tra i due. Con Steno invece sono stati realizzati “Un giorno in pretura”, “Piccola posta” e soprattutto “Un americano a Roma (1954) chi non ricorda Nando ?. Da quel momento in poi realizzò 10 pellicole all’anno per un record di 152 apparizioni fino alla morte, che avvenne il 24 febbraio del 2003.

Alcune curiosità: il 15 giugno del 2000 l’ex sindaco di Roma, F.Rutelli, gli cedette per un giorno la sua fascia tricolore; alla morte il suo corpo venne imbalsamato e così lo salutarono, in un’interminabile processione che durò due giorni, tutti i suoi concittadini; a porrà l’ultimo saluto c’era una folla di 250.000 persone. Sulla sua tomba è presente una targa con una celebre battuta del “Marchese del Grillo”: “Sor Marchese, è l’ora”.