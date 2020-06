Gli artigiani di serramenti e dintorni: come sono stati colpiti dal Covid?

Come funziona/sta funzionando il comparto italiano dei serramenti e quale è la sua interazione con i provvedimenti del Governo contenuti nel DL Rilancio? Il settore dà lavoro a oltre 16mila imprese con oltre 200mila addetti per un fatturato nel 2019 di più di 5Mld di Euro. Numeri importanti che le conseguenze del Covid stanno facendo perdere per strada, soprattutto perché per i serramenti non vale la misura straordinaria dell’ecobonus 110%, attuabile solo se si ristruttura casa con installazione di cappotti termici e pannelli fotovoltaici. Per chi vuole cambiare solo i serramenti per migliorare la vivibilità tra le pareti domestiche, ci sono però ancora le detrazioni fiscali al 50%. Ne parliamo su Tiburno in edicola domani 16 giugno, anche attraverso le voci di alcuni imprenditori del campo.

(credito foto StockSnap, Pixabay)