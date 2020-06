Assolti perché il fatto non costituisce reato. E’ finito così oggi, lunedì 15 giugno, il processo al Tribunale di Tivoli per l’impianto di Tmb (Trattamento meccanico biologico) situato in località Inviolata a Guidonia Montecelio.

Il giudice Giovanni Petroni ha infatti scagionato dalle accuse Francesco Zadotti, 74enne imprenditore di origine calabrese, ex amministratore unico di Colari Ambiente Guidonia srl, oltre a Manlio Cerroni, 94enne imprenditore dei rifiuti, la figlia Monica Cerroni,di 56 anni, legale rappresentante della Sorain Cecchini Ambiente spa, Isabella Stolfi, 58 anni, di Setteville Nord, amministratrice della Edil Moter srl, società molto nota sul territorio, di proprietà del marito, il coetaneo imprenditore Mauro Ceci. Assolti anche Paolo Stella, 72enne attuale amministratore unico di Ambiente Guidonia srl, e il 73enne ingegnere ambientale Gian Mario Baruchello.

Per i sei imputati la Procura ipotizzava reati di natura urbanistica: per prima cosa l’aver realizzato il Tmb in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e in secondo l’aver installato senza autorizzazione un impianto finalizzato al trattamento dei rifiuti al centro del Parco Archeologico e Naturalistico dell’Inviolata.

Il pubblico ministero Luigi Altobelli aveva chiesto per tutti la condanna a 18 mesi di reclusione. Il giudice Petroni per effetto dell’assoluzione ha disposto inoltre la restituzione dell’impianto Tmb sequestrato dal 2014 al proprietario Manlio Cerroni. “Non sarà difficile in questo momento – commenta l’avvocato Alessandro Diddi, legale degli imputati – trovare Comuni che potranno conferire i loro rifiuti all’interno dell’impianto”.

Il commento del Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet. “Aspetteremo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza per valutare ogni ulteriore azione a difesa del territorio: la nostra Amministrazione è sempre stata fermamente contraria all’entrata in funzione di quell’impianto obsoleto perché crediamo che Guidonia Montecelio abbia già dato troppo sul fronte rifiuti e sullo sfruttamento del territorio. Con la nostra Amministrazione ci son stati ben due pronunciamenti del Consiglio Comunale contro ogni ipotesi di utilizzo del TMB, e non lasceremo nessuna strada intentata in difesa dell’ambiente e della nostra città”.