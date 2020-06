GUIDONIA – Emergenza Covid nella Polizia locale, il sindaco scrive al Prefetto

“Alla luce delle recenti difficoltà per i casi positivi di Covid 19 all’interno del corpo di Polizia Locale di Guidonia Montecelio, ho ritenuto opportuno scrivere al Prefetto di Roma dott.ssa Gerarda Pantalone per informare e chiedere un supporto al fine di garantire l’ordine pubblico nella nostra Città”- spiega il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

“E’, infatti, necessario un maggiore innesto di personale, visti i tre attuali casi positivi e le conseguenti messe in quarantena di chi è entrato in contatto con gli agenti positivi- continua il Primo Cittadino- creando una situazione oggettivamente difficile ed inaspettata per tutti”.

Un lavoro che porta ad un ulteriore sforzo della macchina amministrativa.

“L’Amministrazione Comunale sta mettendo in campo tutte le azioni e le risorse economiche per gestire questa ennesima emergenza- conclude il Sindaco- di concerto con l’Asl si stanno effettuando i tamponi ai dipendenti pubblici entrati in contatto con gli agenti positivi e, a spese dell’Amministrazione, si sta procedendo ai test sierologici su dipendenti comunali, consiglieri comunali ed assessori”.