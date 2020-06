GUIDONIA – Mercato e lavori Acea, residenti intrappolati in casa

Chi è uscito all’alba è riuscito a transitare prima che fossero montati i banchi, ma dalle 8 il passaggio delle auto è impossibile. Accade in piazza Alfredo Barbieri a Guidonia Centro, lo slargo dove oggi, come ogni lunedì, si svolge il mercato settimanale. Un mercato senza controllo da parte dei vigili urbani decimati dopo i tre contagiati dal Coronavirus e i 27 ancora in quarantena in attesa dell’esito dei tamponi.

La conseguenza segnalata dai residenti a Tiburno.Tv è che gli automobilisti di via Volturno e via Tagliamento, le due strade parallele che affacciano sul piazzale, sono stati costretti ad uscire a piedi in mancanza di una via d’uscita alternativa. Il motivo è molto semplice.

Via Tagliamento è off limits da alcuni giorni a causa degli scavi di Acea Ato2. Via Volturno è invece interdetta dalle bancharelle.

Vale la pena ricordare che il Corpo dei vigili urbani è rimasto senza comandante da lunedì primo giugno quando il colonnello Marco Alìa è stato trasferito in comando presso Roma Capitale col placet dell’amministrazione Barbet. Per tamponare la situazione venerdì scorso 12 giugno è stato affidato l’incarico di dirigente ad interim al Segretario generale Livia Lardo.