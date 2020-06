La proposta “secessionista” del comitato cittadino: “Vogliamo un comune autonomo di Alba Terme”

Il Comitato Alba Terme è un gruppo di cittadini di Villalba e Tivoli Terme che da anni promuovono la creazione di un comune autonomo di Alba Terme (Tivoli Terme e Villalba di Guidonia insieme in un nuovo comune).

La nuova Villalba Terme sarebbe una cittadina di 26.000 abitanti, il 32esimo comune del Lazio per popolazione. La procedura per la creazione di un nuovo comune non è facile: per la “secessione” serve un referendum consultivo nei comuni di appartenenza deve essere votato in consiglio regionale su proposta di almeno un consigliere regionale. A votare il referendum sarebbero tutti i cittadini di Guidonia e Tivoli e per la validità sarebbe necessario il quorum del 50%+1 degli aventi diritto.

Segue il Comunicato del Comitato Alba Terme:

A un anno e mezzo dal deposito della proposta di Legge Regionale per il referendum abbiamo voluto fare un post riepilogativo del progetto Alba Terme, ricordando i punti più interessanti. E per sollecitare la politica regionale e locale e “recepire” questa volontà cittadina.

Confini

Nord: Via della Longarina, Via Pantano.

Sud: Fiume Aniene.

Est: Via Maremmana inf., Via dei Canneti.

Ovest: Via Bellini, Via Berlinguer, Via De Gasperi, Via Tiburtina, Via E. Morante.

Popolazione: 26.000 ab. Circa

Superficie: 20 Km quadrati Circa

35° Comune più grande del Lazio.

AVRÀ….

Una propria struttura amministrativa (SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI, DIRIGENTI), che lavoreranno SOLO per Bagni e Villalba.

Un proprio CORPO DI POLIZIA LOCALE.

Un’unica e grande ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI DI ALBA TERME.

Tutto il COMPLESSO TERMALE (Terme Acque Albule, Piscine del Barco).

Tutto il reparto della CAVE DI TRAVERTINO.

CASAL BERNINI, TERME DI AGRIPPA.

Tramite il Distretto Sanitario di Guidonia, si potrà disporre di più servizi sanitari in loco.

L’ area trovata in cui dovrebbe sorgere il POLICLINICO TIBURTINO ricade sul territorio di Alba Terme.

Una nuova stazione F.S. con treno metropolitano verso Roma.

Programmazione e manutenzione mirata di strade, marciapiedi, e giardini pubblici.

La nostra Casa Comunale, con uffici sul posto, dover poter espletare TUTTE le tipologie di documenti e in TUTTI i giorni lavorativi.

SI POTRÀ AVERE…

Tramite la possibilità di accedere a fondi regionali, statali ed europeii, tramite i tributi dei cittadini, le entrate dalle terme ,dalle cave e altro….

Si potranno avere più servizi oltre a poter riqualificare e rendere urbanizzate e disponibili per la popolazione grandi aree come CESURNI, BOSCO DEL FAUNO, LE FOSSE.

E Poi….un’isola ecologica, piste ciclabili, un museo del travertino, palazzetto dello sport multifunzionale, un teatro, biblioteche, asili nido, piste skateboard, campetti per lo sport libero,feste e eventi nazionali da creare, ect..

Per un’ulteriore sviluppo del nostro territorio e allegerire anche il traffico locale sulla Tiburtina, si potrà creare uno SVINCOLO AUTOSTRADALE in zona cesurni, e creare un vero centro smistamento merci.

Si potrà effettuare un collegamento da Via Cesurni fino all’USCITA DI LUNGHEZZA allegerendo il traffico verso Roma.

E tante altre idee e soluzioni che potremmo presentare al NOSTRO SINDACO.

TUTTO QUESTO VIVENDO CON…

I nostri COLORI, STEMMA e GONFALONE COMUNALE.

La nostra IDENTITÀ, con i nostri quartieri e scoprirsi finalmente una vera COMUNITÀ.

Per raggiungere questo sogno abbiamo bisogno di tutti voi, dobbiamo PRETENDERE di vivere in un contesto qualitativamente più alto di quello attuale.

E LA POLITICA LO DEVE ACCETTARE.

MA RIPETIAMO.

ABBIAMO BISOGNO DI TUTTI VOI!!!!!!!!!

www.comitatoalbaterme.com

#unitiperrinascere