MENTANA – Furto notturno al fruttivendolo

La scorsa notte, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri della Stazione di Mentana in collaborazione con quelli della dipendente Sezione Radiomobile sono intervenuti in via delle Molette, nel comune di Mentana, per un furto in atto in un esercizio commerciale di frutta e verdura.

Giunti sul posto i militari hanno sorpreso una persona, già nota, che poco prima, dopo aver manomesso l’impianto elettrico dell’esercizio commerciale, in quel momento chiuso, era riuscito ad alzare la saracinesca ed aveva già asportato, alcuni generi alimentari nonché 50 euro circa, in contanti dalla cassa. Il titolare però, allertato da alcuni suoi dipendenti che vivono nei pressi del negozio, era già giunto sul posto prima ancora che fossero avvertiti i Carabinieri, ed era stato strattonato insieme ad un suo collaboratore scaraventato a terra dal ladro notturno.

Il malvivente è stato arrestato per rapina impropria e condotto in caserma, in attesa del rito direttissimo che si svolgerà questa mattina presso il Tribunale di Tivoli.