Montelibretti – L’emergenza non ferma la Tradizione.

Ieri, nonostante l’emergenza e le norme di sicurezza, a Montelibretti si è svolta la tradizionale cerimonia dell’alza bandiera e di benedizione delle Contrade in occasione della “Festa della Primavera”. Una manifestazione che ormai va avanti da quasi mezzo secolo che ieri, seppur solo in forma simbolica, ha mantenuto vivo lo spirito in una comunità che da giorni sta esponendo le bandiere delle 5 contrade. Alla cerimonia di ieri, presenziata dalla nuova “Associazione Festa della Primavera”, sono intervenute autorità religiose e civili tra cui il Sindaco Luca Branciani e l’assessore alla cultura Giuseppe Gioia. Grande soddisfazione è stata espressa dal neo Presidente STEFANO Persichetti che ha parlato di giornata particolare, ma proprio per questo significativa e storica

Entra nell'edicola