Il Centro Storico diventa ZTL.

L’orario di divieto di transito e sosta per tutti i veicoli non autorizzati va dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno seguente in tutti i giorni feriali, dalle 00.00 alle 24.00 (intera giornata) la domenica e i giorni festivi.

Nel LINK il disciplinare.

Per richiedere il Pass: SCARICA IL MODULO.