MONTEROTONDO – Online il bando contributi e sovvenzioni per attività culturali e turistiche

È online da oggi e per i prossimi 15 giorni il bando per contributi e sovvenzioni per attività culturali e turistiche nel Comune di Monterotondo. Lo comunica l’Assessore alla Cultura di Monterotondo Marianna Valenti.

“All’interno del bando, tanti diversi ambiti per proporre le proprie attività, soprattutto in vista dell’estate. Nonostante il periodo difficile, stiamo facendo il possibile per immaginare e organizzare una bella #EstateEretina, fruibile da tutti, ma sempre nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sul distanziamento sociale vigenti.

Abbiamo voluto, con questo bando, rivolgerci soprattutto alle associazioni del nostro territorio, per privilegiare, nella ripartenza, coloro che più ci stanno a cuore e che intendiamo premiare per non aver mollato in questi mesi complicati.

Avevamo preso l’impegno di ripartire.. E nonostante le nostre strutture culturali non abbiano ancora riaperto al pubblico, almeno non tutte con i servizi al 100%, vogliamo fare un ottimo lavoro sulle iniziative estive, dando un segnale imperante: noi ci siamo, il Comune Di Monterotondo c’è e vogliamo lavorare per voi e insieme a voi per un rilancio della cultura e delle attività che la nostra bella Città merita!”