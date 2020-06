Produzione auto in Italia: il crollo sfiora il 100%

In this Sunday, March 22, 2020, photograph, a row of unsold 2020 QX50 sports utility vehicles sit at an Infiniti dealership in Highlands Ranch, Colo. (AP Photo/David Zalubowski)

Un crollo senza precedenti per la produzione di auto che in aprile

si attesta su un valore incredibile, -98,4% rispetto allo stesso

mese dello scorso anno, a causa della quarantena dovuta al

coronavirus. Lo rende noto l’Istat che comunque parla di un

collasso senza precedenti per quasi tutti gli altri settori industriali,

abbigliamento, tessili, calzature, accessori, pelle, fabbricazione

dei mezzi di trasporto, in una frangia di percentuali che va da

–74% a -80,5%. Pure per l’energia si sottolinea un -14,0%.

L'unico comparto che secondo l’Istat rimane in leggera crescita è

quello farmaceutico, che si attesta su un +2,0%; stabile in

sostanza quello alimentare, -0,1%.