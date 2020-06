Calcio, l’Olindo Galli pronto per il ritorno in campo della Tivoli – FOTO

di Valerio De Benedetti

Via libera agli allenamenti, rispettando le regole imposte dal protocollo per il ritorno in campo. La stagione sportiva è stata conclusa con la cristallizzazione della classifica che ha visto la Tivoli Calcio 1919 chiudere al terzo posto. Ma la società non si perde d’animo e pensa già alla prossima annata per puntare al ritorno in Serie D. La squadra tornerà ad allenarsi all’Olindo Galli. Dopo i lavori di ristrutturazione degli ambienti e il rifacimento del terreno di gioco, sono stati sanificati nuovamente tutti gli ambienti per permettere al gruppo di Liberati la ripresa.