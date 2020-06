Guidonia – Interrogazione al Sindaco sui rapporti negoziali presenti con la società AVR S.p.A.

La società AVR S.p.A. (che si occupa di igiene urbana, delle gestioni, manutenzioni e costruzioni di strade e opere in verde) è proprietaria e gestrice di una piattaforma a Guidonia Montecelio. Questa struttura è entrata in esercizio a maggio 2016 ed è composta da tre linee impiantistiche distinte e indipendenti, una per il trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento stradale e le altre due per la selezione dei rifiuti solidi recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata (imballaggi in carta/cartone e imballaggi in plastica/multimateriale leggero).

Il 10 giugno i principali organi di stampa nazionale hanno riportato la notizia secondo la quale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, coadiuvati dal Reparto Operativo Carabinieri per la Tutela Ambientale di Roma, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria–Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione in Roma e Reggio Calabria ad un decreto, emesso dal Tribunale di questo capoluogo – Sezione Misure di revenzione, che dispone l’amministrazione giudiziaria per:

AVR S.p.A. con sede legale a Roma

con sede legale a Roma ASE – Autostrade service – servizi al territorio S.p.A. con sede legale sempre a Roma

ed il controllo giudiziario per:

Hidro Geologic Line s.a.s. di Natale Marrara avente sede legale a Reggio Calabria.

Contemporaneamente è stato notificato un avviso di conclusione di indagini preliminari nei confronti di tredici indagati, in particolare di due dipendenti dell’AVR per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, di otto amministratori appartenenti al Comune di Reggio Calabria, al Consiglio comunale, alla Città Metropolitana, al Consiglio Regionale ed ex Provinciale, al Comune di Taurianova, tutti variamente indagati, in concorso con l’Amministratore delegato ed altri responsabili della predetta società, per avere esercitato indebite pressioni al fine di ottenere l’assunzione di personale segnalato, ovvero altri funzionari per avere posto in essere atti di corruzione per l’esercizio della funzione o per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio allo scopo di agevolare la predetta società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione controllante al fine di ricevere indebite utilità.

Premesso tutto ciò, i Consiglieri comunali di Guidonia hanno interrogato il Sindaco ed il dirigente per sapere e conoscere:

Tutti i rapporti negoziali in essere e/o conclusi tra il Comune di Guidonia Montecelio e la società AVR S.p.A., specificando quali siano o siano state le principali condizioni contrattuali (oggetto, termini, modalità di erogazione, pattuizioni economiche etc. etc.). Al riguardo, si formula espressa richiesta di copia dei relativi contratti. In merito ai citati contratti (sia quelli in essere che quelli terminati), si richiede una relazione dettagliata sulla gestione e l’andamento degli stessi, ovvero se le obbligazioni contrattuali maturate dai rapporti siano state regolarmente adempiute. Altresì, specificare se vi siano state o siano pendenti controversie dinanzi le competenti Sedi giudiziarie. L’indirizzo politico dell’amministrazione circa il prosieguo dei rapporti de quibus.

(Immagine presa dal sito ufficiale AVR Group)