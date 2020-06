Guidonia, una Città abbandonata.

Dal consigliere comunale del Partito democratico Paola De Dominicis riceviamo e pubblichiamo:

Scorrendo le pagine di Facebook si leggono continuamente comunicati senza senso. La politica è solo una vetrina per l’egocentrismo di qualcuno.

“Appaio quindi esisto”.

È questo oggi il modo di fare la politica, nella convinzione che i like siano la soluzione a tutti i problemi.

Non si discute più e si vive in un mondo immaginario e superficiale.

Nessuno fra chi fa politica ,anche istituzionale è legato alla realtà.

Nella nostra Città dopo 3 anni di Governo 5 Stelle la situazione è al limite e a pagarne le conseguenze è soprattutto l’ambiente.

Vicenda rifiuti.

L impianto di tmb dell Inviolata è stato dissequestrato dalla Magistratura. Negli ultimi 3 anni nulla è stato fatto dal Sindaco e dalla sua amministrazione per impedire che questo avvenisse. Ora fanno tutti finta di essere indignati ma l Impianto fra un po’ verrà utilizzato per smaltire i rifiuti di Roma . È stato sequestrato un impianto a ridosso del centro commerciale del Tiburtino che smaltiva rifiuti perché collegato alla Mafia. Questo impianto era difeso da Assessori dei 5 Stelle e non solo ,visto il silenzio dei rappresentanti delle Istituzioni dopo che la notizia è diventata pubblica. L’ appalto della nettezza urbana per un importo di più di 50 milioni di euro è stato affidato a un Ente che non dispone neanche del supporto amministrativo ,dal momento che ha dato incarico a professionisti esterni. Per questo motivo si è dimesso l Assessore all ambiente che non vedeva nella scelta compiuta trasparenza e correttezza.

Su questo silenzio assoluto.

E che dire della vicenda Cave, del Cimitero Comunale,dei 24 alloggi mai terminati ,delle strade ridotte a un colabrodo, dei fornitori non pagati, dei ridicoli consigli comunali convocati a comando.

Cari 5 Stelle avete distrutto questa Città. Ora però è tempo che anche chi vuole opporsi a questo stato di cose inizi a farsi sentire in modo serio e non solo sulle pagine di Facebook.