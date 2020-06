Intervista a Pamela Corbo, Consigliere Comunale di Tivoli [Parte 2]

In qualità di Consigliere comunale, cosa ci può dire riguardo il parco chiuso di Andersen a Villa Adriana?

Sono diventata Consigliere Comunale a giugno dello scorso anno e ho ricevuto la delega al quartiere di Villa Adriana dal sindaco Giuseppe Proietti. Amo stare tra la

gente e in mezzo alla gente, cercando di essere sempre propositiva e attiva sul territorio, mettendomi a servizio della comunità in maniera umile e sincera, cerco di rendermi sempre disponibile proprio per rendere il mio impegno qualcosa di costruttivo. In merito al Parco Andersen, mi sono attivata personalmente portando all’attenzione dell’amministrazione comunale l’esigenza di riaprirlo e di riconsegnarlo quanto prima ai cittadini di villa Adriana. Con l’assessorato all’ambiente e il delegato ai parchi abbiamo incontrato personalmente i cittadini spiegando loro , prima dell’emergenza covid19, che è nostra cura riattivare quanto prima il parco.I prossimi passi da fare saranno mettere tutti parchi in sicurezza e preparare un avviso pubblico per metterli a bando , ovviamente tranne quelli già dati in affidamento, al fine di tutelare e valorizzare tutte le aree pubbliche. È tra le nostre priorità restituire a tutti i bambini e non solo, aree gioco per le loro attività ricreative e di svago.

Un’altra zona “dimenticata” è quella dell’ “ex Pam” (sempre a Villa Adriana), che è stata anche teatro di un recente scippo (in data 14 maggio): ci sono dei provvedimenti che state prendendo anche per quest’area?

In merito all’area ex Pam il comune di Tivoli è sempre stato disponibile a ricevere proposte da parte degli imprenditori.

Su ogni parte del territorio c’è attenzione.

Siamo particolarmente attenti a tutte le istanze sia dei cittadini e in particolar modo degli imprenditori, specialmente in questo difficile momento. In quell’area avevamo già aperto un dialogo con degli imprenditori che volevano sviluppare un’attività commerciale nei locali della ex Pam, ma purtroppo non si è

concretizzato l’interesse.

È opportuno ribadire la nostra piena disponibilità ad ascoltare tutte proposte. Inoltre, è buono sottolineare, che l’amministrazione sta continuando i lavori di implementazione dei sistemi di videosorveglianza.

In particolare, stiamo lavorando a continuare le installazioni di videocamere di controllo di zone particolarmente sensibili ai fenomeni di vandalismo e microcriminalità, anche in collaborazione con i comitati di quartiere che, grazie ad un progetto partecipato, possono acquistare delle telecamere e allacciarle al sistema del Comune attualmente attivo.

Abbiamo attenzione a tutte le realtà e a tutte le problematiche, ma sicuramente le ridotte disponibilità economiche non ci consentono di attuare nell’immediatezza tutti i progetti che abbiamo in cantiere.