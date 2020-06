La Redazione Web del Tiburno ha intervistato Marco Ottaviani

Ciao Marco iniziamo: da quanto tempo è lettore di Tiburno e come è venuto a conoscenza dell’edicola digitale?

Da pochi mesi sono un lettore, il giornale prima l’ho conosciuto in forma cartacea davanti ai supermarket, lo leggevo occasionalmente, poi su Facebook il digitale, oggi avendo il tempo a disposizione che non avevo prima della pandemia mi sono iscritto.

Quali sono le tematiche che l’appassionano di più all’interno di Tiburno, e di cosa vorrebbe che affrontasse di più?

Mi interessano le novità in generale, gli andamenti politici, le cronache, i problemi della città e il proseguimento di tutti questi argomenti.

Come valuta l’esperienza di lettura dell’edicola digitale?

È divertente, lo leggi quando e dove vuoi.

Ha avuto difficoltà durante la registrazione al servizio?

Inizialmente, ma in seguito sono riuscito a risolvere e a completare la registrazione.

Consiglierebbe ad un suo amico l’acquisto dell’abbonamento all’edicola digitale di Tiburno?

Sì certo, se capita di parlarne con un amico lo consiglio.

Pensa che rinnoverà il servizio al termine del suo abbonamento trimestrale?

Non so, ma per ora credo di sì.

Vuole lasciare un messaggio alla redazione di Tiburno?

Grazie a tutti voi, auguri e buon lavoro.

Grazie per averci dedicato il suo tempo.